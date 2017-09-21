ميركل : لن نسمح بالمنافسة بين اللاجئين و الألمان في سوق العمل

ميركل : لن نسمح بالمنافسة بين اللاجئين و الألمان في سوق العمل

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مرشحة “الحزب المسيحي الديمقراطي”، إنها لن تسمح بالمنافسة بين اللاجئين والألمان في سوق العمل.

وقبل بضعة أيام من الانتخابات التشريعية، عبرت المستشارة عن موقفها من شكوى الكثير من اللاجئين في ألمانيا من الإجراءات البيروقراطية لدخولهم سوق العمل في ألمانيا، قائلة: “كثيرون يشعرون بأن البيروقراطية الألمانية بطيئة للغاية ويودون الانخراط في سوق العمل بشكل أسرع بكثير. ولكننا لا يمكننا أن نسمح بذلك حاليا حتى لا تكون هناك منافسة على حساب العاملات والعاملين الألمان الذين ينتظرون أيضا فرصة عمل وبالتالي قد لا يحصلون عليها في مجالات معينة”، وتابعت ميركل: “هنا يتعين علينا إيجاد نوع من التوازن”.

كما عبرت المستشارة ميركل (63 عاماً) عن رفضها الكامل لأي “تعاون” مع “حزب البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، مضيفة أنه “من المهم القول بوضوح تام للكراهية والعنف: قفا”.

المصدر : Deutsche Welle