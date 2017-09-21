نادي برشلونة يؤيد استفتاء انفصال إقليم كاتالونيا

أدان نادي #برشلونة لكرة القدم من خلال بيان أي فعل ينافي الديمقراطية وحرية التعبير والحق في تحديد المصير، مشيراً إلى أن هذا الإعلان ينبع من التزامه التاريخي بالدفاع عن البلاد.

وأصدر النادي الكاتالوني البيان رداً على الأحداث التي وقعت خلال الأيام الأخيرة، وأدان أي فعل من شأنه أن يحول دون ممارسة هذه الحقوق.

كما أعرب “البلوغرانا” عن دعمه لكل الأشخاص والكيانات والمؤسسات التي تعمل من أجل ضمان كل هذه الحقوق.

وأضاف بيان النادي أن “برشلونة، من منطلق احترامه التام لتعددية كتلته الاجتماعية، سيواصل دعم إرادة السواد الأعظم من شعب كاتالونيا، التي تم التعبير عنها دائماً بشكل مدني وسلمي ونموذجي”.

واعتقل الحرس المدني الإسباني اليوم 12 شخصاً، بينهم مسؤولون بحكومة إقليم كاتالونيا ذاتي الحكم، وقامت بتسع حملات تفتيش في إطار عمليتها الأمنية لمنع اجراء الاستفتاء المقرر في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حول انفصال الإقليم الواقع في شمال شرقي البلد الأوروبي، وأبطلت شرعيته المحكمة الدستورية. ( EFE )