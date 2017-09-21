وسائل إعلام ليبية : القبض على سوري يدير شبكة دعارة و التحفظ على سيارته

وسائل إعلام ليبية : القبض على سوري يدير شبكة دعارة و التحفظ على سيارته

قالت وسائل إعلام ليبية، إن السلطات في مدينة طبرق الساحلية، شرق شمال ليبيا، ألقت القبض على سوري متهم بإدارة شبكة دعارة.

ونقل الإعلام الليبي عن “رئيس قسم البحث الجنائي بطبرق عقيد فتحي أمرايف”، يوم الأحد الماضي (17/9)، قوله، إن “رجال البحث الجنائي تمكنوا من إلقاء القبض على سوري يبلغ من العمر 38 سنة يدير شبكة للدعارة بالمدينة”.

وأضاف أمرايف: “بعد التحقيق مع المقبوض عليه اعترف بما نسب إليه وتمت إحالته للسجون ليتم عرضه على النيابة العامة”.

وأشار إلى أن “عناصر البحث الجنائي طبرق قاموا بمراقبة السوري الذي يستخدم سياراته الأمريكية نوع (دودج عائلية) بعد ورود معلومات مؤكدة من وحدة التحري، وذلك بعد مراقبة بعض الأماكن المشبوهة داخل الأحياء العشوائية ومداهمتها في الوقت المناسب”.

وتابع أنه “تم القبض على الشاب السوري وهو يقوم بنقل النساء من الجنسيات السورية وبعض الليبيات إلى أشخاص معينين داخل المزارع المحيطة بالمدينة وبعض الشقق، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على السيارة المستخدمة وهي رهن الحجز بقسم البحث الجنائي (الصورة)”.