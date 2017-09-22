ألمانيا : الكشف عن عدد السوريين الحاصلين على تأشيرة سفر في إطار ” لم الشمل ” خلال النصف الأول من 2017

ألمانيا : الكشف عن عدد السوريين الحاصلين على تأشيرة سفر في إطار ” لم الشمل ” خلال النصف الأول من 2017

ذكرت صحيفة “راينشه بوست” الألمانية في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي (18/9) استنادا لبيانات وزارة الشؤون الخارجية أنه تم منح ما لا يقل عن 60 ألف تأشيرة سفر إلى ألمانيا للاجئين سوريين في إطار لم الشمل العائلي خلال لنصف الأول من عام 2017.

وكان مجموع التأشيرات التي منحها في هذا الإطار عام 2016 حوالي 100 ألف تأشيرة.

وقد تمكن حوالي 31 ألف شخص فعلا من الالتحاق بأقربائهم في ألمانيا خلال النصف الأول من السنة الجارية فيما بلغ هذا الرقم 50 ألفا خلال العام الماضي بأكمله.

وقد وصل إلى ألمانيا في الفترة الممتدة بين كانون الثاني وحزيران من السنة الجارية 25 ألف سوري و4400 عراقي و700 أفغاني في إطار لم الشمل. فيما وصل العام الماضي بأكمله 40 ألف سوري و8500 عراقي و1500 أفغاني.

من جهة أخرى، ارتفع عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم الألمانية بشأن حق اللجوء بشكل ملموس ليصل إلى 283 ألف قضية خلال النصف الأول من العام الجاري حسبما ذكرته صحيفة “زوددويتشه تسايتونغ”.

المصدر : Deutsche Welle