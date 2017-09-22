أمريكي اشترى علكة .. ففاز بمبلغ كبير في اليانصيب !

بعدما اضطر رجل من ولاية ميزوري الأمريكية لشراء بطاقة يانصيب لكي يفك ورقة نقدية من فئة 100 دولار، فوجئ بأن البطاقة فازت بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي.

واشترى براندون إيتون بطاقة يانصيب بعشرين دولاراَ، بعدما اضطر لفك ورقة نقدية من فئة 100 دولار في متجر كانتري كونر في العاشر من سبتمبر (ايلول) الجاري، وبعد أن قام بحكها اكتشف أنه فاز بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي.

وقال السيد إيتون وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “كنت أنوي شراء علكة ولم يكن معي فكة، فاضررت لشراء بطاقة يانصيب لفك الورقة النقدية. يا لها من صدفة رائعة”.

يذكر أن هذا المبلغ جاء في الوقت المناسب بالنسبة لإيتون، الذي يستعد للزواج الشهر المقبل، حيث قال إن خطيبته غرانت شعرت بالسعادة الغامرة بعدما علمت أنه فاز بهذا المبلغ الكبير.