إحراق بالسجائر و طعن بالسكين .. ألمانيا : محاكمة سوريين بتهمة ” تهديد و اغتصاب فتاة و التسبب بإصابات جسدية لها “

إحراق بالسجائر و طعن بالسكين .. ألمانيا : محاكمة سوريين بتهمة ” تهديد و اغتصاب فتاة و التسبب بإصابات جسدية لها “

اتهم المدعي العام بمدينة هانوفر، بولاية سكسونيا السفلى، بألمانيا، سوريين بالتهديد والإصابة الجسدية والاغتصاب.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، يوم الأربعاء (20/9)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المتهم السوري جوان (20 عاماً)، لديه أربعة هويات مستعارة، وأثناء علاقته أساء معاملة صديقته السابقة، والتي تبلغ من العمر 20 عاماً، بشدة.

وأضافت أن المتهم أحرق الفتاة بالسجائر، وألقى عليها الحجارة، كما قام بطعنها بالسكاكين.

وعلى إثر ذلك، انفصلت الفتاة عن صديقها السوري، لتقع بحب سوري آخر (20 عاماً)، ومن ثم دعاها لتناول الطعام، وقام بإغرائها للقدوم لإحدى الشقق، حيث كان صديقها القديم بانتظارها، وأقدم على اغتصابها.

المصدر : BILD