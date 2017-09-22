إيمري يؤكد : سأبلغ لاعبي سان جرمان من سيسدد ركلات الجزاء

يواجه ايمري حربا في غرف ملابسه بين البرازيلي نيمار القادم من برشلونة الاسباني مقابل رقم قياسي عالمي (222 مليون يورو) وهدافه الاوروغوياني ادينسون كافاني على تسديد الكرات الثابتة وخصوصا ركلات الجزاء.

وفجرت المواجهة الاخيرة مع ليون (2-صفر) في الدوري خلافا احدث ضجة، بعد ان رفض كافاني طلب نيمار بالحصول على الكرة لتنفيذ ركلة الجزاء التي اهدرها الاوروغوياني.

ففي الدقيقة 78، حصل كيليان مبابي على ركلة جزاء، حمل كافاني الكرة لانه كان مكلفا قبل مجيء نيمار بتنفيذ الركلات، اقترب منه البرازيلي وطلب الكرة، لكنه رفض وسددها بنفسه، وفشل في ترجمتها الى هدف.

*سؤال: من سيسدد ركلات الجزاء لباريس سان جرمان؟

إجابة: “ركلة الجزاء هامة، وتسديدها مسؤولية كبيرة. هنا، لدينا الكثير من اللاعبين القادرين على تحمل هذه المسؤولية، لانهم خاضوا مباريات هامة، لحظات كبيرة وحاسمة، لانه ليس مماثلا تسديد الركلة عندما تكون النتيجة 3-0 او 0-0 او اذا كانت المباراة في نصف النهائي او النهائي. هنا، اللاعبان اللذان يسددان ركلات الجزاء هما كافاني ونيمار (…) لانهما قادران على تحمل هذه المسؤولية. لكن هناك لاعبين آخرين يمكنهم التسديد، خلال التمارين نطبق حصص الركلات لانه قادرة على منحنا الالقاب في اللحظات الحاسمة. لذلك، نحن بحاجة لأكثر من لاعبين لتسديدها. العام الماضي، اللاعب الموكل بالتسديد كان كافاني، هذه السنة، مع مجيء نيمار اصبحوا اثنين. اما من هو من الرقم 1 في التسديد والرقم 2، لا بد لي من اتخاذ هذا القرار”.

*سؤال: لكن من هو من الرقم 1 والرقم 2؟

اجابة: “الشيء الأول هو القدرة والمسؤولية، هذا هام. من سيكون الاول ومن يكون الثاني، ساقول ذلك اولا للاعبين وايضا لكل الفريق. سننتظر مباراة السبت، بحال حصولنا على ركلة جزاء. تحدثت مع اللاعبين، قبل وخلال هذا الاسبوع، فرديا وجماعيا مع اللاعبين (كافاني ونيمار) والمجموعة ايضا”.

*سؤال: ما هو رأيك بمبادرة (الظهير البرازيلي) داني الفيش بتنظيم عشاء بين اللاعبين مساء الاربعاء؟

اجابة: “احب كثيرا ان يلتقي اللاعبون على الغداء والعشاء. عندما يصل لاعبون جدد ينبغي تنظيم عشاء، وانا سعيد لان هذا جيد لكل اللاعبين، ان يكونوا سويا ليس فقط خلال التمارين، التجمع قبل يوم المباراة او خلال المباريات، بل اكثر من ذلك، للحديث عن الكثير من الاشياء بينهم”.

*سؤال: هل تؤكد الشجار المزعوم في صحيفة ليكيب في غرف الملابس بين نيمار وكافاني؟

اجابة: “هما لاعبان يملكان مزايا تنافسية كبيرة. يهدفان الى الافضل للفريق في مقام أول، كما يملكان اهدافا فردية. أصر: هناك جو جيد في المجموعة. فقط بعد المباراة، كانت هناك لحظة عاطفية قوية جدا، وقد تكون هناك محادثات، يمكننا تسميتها نزاعات، لكنها طبيعية وتحصل تقريبا بعد كل المباريات، بطريقة أو بأخرى. لكن هذا لا يكسر الانسجام، الجو الجيد المخيم على الفريق. وفي النهاية، ما علينا القيام به هو البحث باستمرار عن الخير العام، ودائما في جو جيد في غرف الملابس”. ( AFP )