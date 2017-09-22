افتتاح أول فندق مصنوع من الرمال في العالم على شاطئ أسترالي

افتتاح أول فندق مصنوع من الرمال في العالم على شاطئ أسترالي

صمم فنان أسترالي فندقاً صغيراً فريداً من نوعه، قبل أن يقوم فريق مختص ببنائه من الرمال بشكل كامل.

وقام المصمم جو دوينغ ببناء فندق صغير من الرمال بمساعدة فريق مختص، وأطلق عليه اسم “نُزل الرمال”، بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وقد افتتح الفندق 20 سبتمبر (أيلول) الجاري على شاطئ “غولد كوست” في منطقة كوراوا.

ويتيح الفندق الصغير لنزلائه الاستمتاع بتناول العصائر والمشروبات في مقهاه الخارجي، وممارسة الكرة الطائرة على الشاطئ. كما يتألف من 8 غرف نوم تحتوي على أسرة مريحة، وحمامات حديثة بالإضافة إلى قاعة خاصة بالموسيقى تعزف فيها فرقة موسيقية على مدى ساعات طويلة.

يذكر أن كمية الرمال التي استخدمت في بناء الفندق بلغت ما يقرب من 24 طناً.