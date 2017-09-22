” الانتصار الكبير ” .. موالون يحتفلون بعدم السماح بعبور قوات أمريكية من أمتار سيطرتهم في الحسكة ! ( فيديو )

تناقلت شبكات وصفحات إخبارية موالية للنظام، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقاطع مصورة تظهر ما قالت إنه “عدم السماح” لآليات عسكرية أمريكية بالعبور من مناطق سيطرة النظام في الحسكة.

واحتفلت المصادر التي تناقلت الفيديو، بوقوف “حاجز فرع الأمن الجنائي في الحسكة” بوجه قوات “الاحتلال الأمريكي” وإجبارهم على العودة إلى “مناطق سيطرة الميليشيات الكردية المرتزقة”.

وذكرت المصادر أن الحادثة وقعت قبل أيام، دون تحديد اليوم على وجه الدقة، فيما لم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه الفيديوهات والمعلومات، من مصادر مستقلة أو موثوقة، كما أن أياً من الولايات المتحدة أو وحدات الحماية الكردية، لم يصدر عنهما أي تصريح متعلق.

الجدير بالذكر أن عناصر أمن بشار الأسد وميليشياته المحلية التي يطلق الموالون عليها اسم “الجيش العربي السوري” تسيطر على مناطق صغيرة المساحة في الحسكة، أبرزها “المربع الأمني” فيما تسيطر وحدات الحماية الكردية على باقي مساحة المحافظة.