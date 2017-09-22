الجبير : إيران تلعب دوراً ” مؤذياً ” في لبنان و ” مدمراً ” في سوريا

هاجم وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الخميس، إيران، ووصفها بأنها تلعب دورا “مؤذيا” في لبنان، و”مدمرا” في سوريا.

وقال الجبير في تصريحاته بمنتدى “بلومبرغ” الاقتصادي، إن إيران تتدخل في العراق، وتهرب الأسلحة والمتفجرات إلى الجماعات الإرهابية في البحرين والكويت واليمن، كما أنها تتدخل في شؤون باكستان وأفغانستان”.

وتابع قائلا “كما نرى طهران تدفع بأجندتها الطائفية لمهاجمة السفارات واغتيال الدبلوماسيين، وزراعة الخلايا الإرهابية في العديد من البلدان، وهذا ليس سلوك بلد يريد أن يكون جزءا من المجتمع الدولي”.

ورد الوزير السعودي على سؤال عن مدى التزام إيران بالاتفاق النووي، قائلا: “لا أعتقد أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، لأن جزءا من روح الاتفاق هو التزام طهران بمبادئ حسن الجوار، وأن تتبع الاعتدال والسياسات السلمية، وهذا لم تفعله”.

وتطرق الجبير في لقائه للأزمة مع قطر، وقال إن الدوحة مطلوب منها الالتزام بوقف دعم الإرهاب والتطرف، وتمويل الجماعات الإرهابية، والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وأضاف: “مشكلة قطر بسيطة جدا. سياسة قطر خلال الأعوام الـ22 الماضية كانت دعم الجماعات المتطرفة والإرهابية، ونحن نؤمن أن علينا امتلاك سياسة لا تسامح فيها حيال هذا الأمر”.

وتابع قائلا: “على قطر وقف تمويل ودعم الإرهاب والتطرف ووقف توفير ملجأ للأشخاص المرتبطين بالجماعات الإرهابية وتمويلها ووقف نشر الكراهية عبر إعلامها والتدخل في شؤون الدول الأخرى”.

وحول ما إذا كان يشعر بالتفاؤل حيال إمكانية حل هذه المشاكل رد الوزير السعودي بالإيجاب، مضيفا: “عندما تبدأ دولة ما بالعيش وفق الأسس الدولية المعتادة، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى فيمكن التعامل معها، ولكن عندما تقرر دولة ما العيش خارج القانون أو في مكان تضع فيه رجلا هنا ورجلا هناك فلا يمكن ذلك”. (SPUTNIK)