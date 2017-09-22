السويداء : تحذيرات من أساليب سرقة جديدة .. و كاميرات المراقبة تسجل إحداها ( فيديو )

رصدت كاميرات المراقبة صباح يوم السبت 16/9/2017

عملية سطو لمحل في السويداء بعد استدراج صاحبه للخارج .

صباح يوم السبت قام مجموعة اشخاص يستقلون سيارة باستدراج صاحب محل في وسط المدينة بحجة الاستدلال على القصر العدلي علماً ان القصر العدلي مغلق يوم السبت وعند خروج صاحب المحل ليقوم بأرشادهم دخل شاب إلى المحل وقام بسرقة مبلغ مالي لكن كاميرات المراقبة قامت برصده دون ان ينتبه وهناك صورة لاحد الاشخاص. الذين قاموا بستدراج صاحب المحل للخارج بحجة الدلالة على القصر العدلي علمآ انهم كانوا يستقلون سيارة فورتي لون احمر يوجد عليها ضربة على الرفراف اليمين

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