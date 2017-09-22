السويداء : شجار بين طبيبة و ممرض يودي بحياة مريض !

أسفر خلاف بين طبيبة مناوبة، وممرض إسعافي، في مشفى مؤمن فايز طلايع، في قرية سالة، بريف محافظة السويداء، عن وفاة المريض المحامي نجم درويش، دون تقديم الإسعافات الأولية له.

وقالت صحيفة الوطن الموالية، إن المريض دخل إلى المستشفى في ساعات الصباح الباكر وهو يعاني من ألم في الصدر وضيق في التنفس طالباً فحصه.

وبعد استدعاء الطبيبة المقيمة لأكثر من مرة وتأخرها في الإجابة، قام الممرض في قسم الإسعاف بتقديم الإسعافات السريعة للمريض، بد مطالبة زوجته التي خدمت 36 عاماً في سلك التمريض في المشفى الوطني في السويداء.

وعند دخول الطبيبة المناوبة (ر.ن)، ثار غضبها متهمة الممرض بالتصرف دون توجيه منها، وحصل شجار بينهما، انتهى بنزع جهاز تخطيط القلب، إلا حالة المريض بدأت بالتدهور، ولدى محاولتهم إعادة وصل الجهاز لم يتمكنوا من ذلك لعدم توفر مادة (الجيل)، ما أسفر عن وفاة المريض.

وبعد وفاته إثر تعرضه لاحتشاء في القلب، تمت إحالة المحامي المتوفى إلى المشفى الوطني، ليصر التقرير الطبي بوفاته بعد خروجه من مشفى سالة، وهو الأمر الذي نفته عائلته.

وأكد نجل المتوفى أن الطبيبة المذكورة لحقت بعائلة المتوفى إلى المشفى الوطني لمطالبتهم بعدم ذكر ما حصل، وأن ما حصل كان قضاء وقدراً و(عمره لهون وبس).

بدوره قال مدير المستشفى (زياد غانم) إنه تم تقديم الإجراءات الإسعافية للمريض حسب الأصول، معترفاً بالشجار الحاصل في قسم الإسعاف بين الطبيبة والممرض، متغاضيا عما حدث من تقصير من الطبيبة والمستشفى على حد سواء.