الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة بديلة اللبنانية نادين نجيم في مسلسل ” الهيبة 2 “

بدأت أخبار الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة” الذي سيُعرض في رمضان 2018 تظهر؛ إذ كشف برنامج “Et بالعربي” أن الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة ستجسد دور البطولة إلى جانب الممثل السوري تيم حسن؛ لتعوض الممثلة اللبنانية نادين نجيم نسيب.

وأوضح برنامج أخبار الفن أنه تم إلغاء دور “عليا” الذي تقوم به نادين، وإضافة دور جديد تقوم به أمل، ومن بين أهم الأحداث التي سيعرفها الجزء الثاني من المسلسل استمرار شخصية “عبدو شاهين”، كما سيعود البصر لـ “صخر”، الذي يؤدي دوره أويس مخللاتي.

وسيبقى دور منى واصف “أم جبل” حاضراً مع إمكانية تطوّره، وسيُعرض الجزء الثاني في رمضان 2018 على شاشتي MBC و MTV وقنوات أخرى.

وتدور أحداث المسلسل حول “عليا” (نادين نجيم) التي تعود لدفن زوجها في قريته على الحدود السورية-اللبنانية بعدما كانا يعيشان بكندا، تواجه مشكلة مع أهل زوجها الذين يرغبون في الاحتفاظ بحفيدهم وإجبارها على الزواج بشقيق زوجها (شيخ الجبل) الذي يلعب دوره تيم حسن، لتكتشف لاحقاً أن العائلة تتاجر بالأسلحة والحشيش.

وكانت نادين قد نشرت في شهر يوليو/تموز 2017، فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، قالت فيه إنها لن تشارك في الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة” وإنها ستظهر في سنة 2018 بشخصية جديدة في عمل جديد، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، ووعدت نادين جمهورها بأنه سيحبّ الشخصية الجديدة كما أحب شخصية “عليا”، وتمنت لو أنها تمكنت من إخبارهم بتفاصيل أكثر.

وكانت بعض الأخبار قد زعمت حدوث مشاكل بين الممثل السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني؛ بسبب لقطات مع نادين نجيم في المسلسل، خصوصاً أنها كانت تحضر لكواليس التصوير، وأنها منعته من التمثيل معها مجدداً.

إلا أن مصادر لمجلة “هي” كذَّبت الخبر، موضحةً أن وفاء لا تتدخل في عمل زوجها، خصوصاً أنها قريبة من المجال الفني ومتفهِّمة لعمل زوجها.