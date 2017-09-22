انفجار ضخم بالقرب من مطار دمشق الدولي .. و أنباء متقاطعة تتحدث عن قصف إسرائيلي لمخازن سلاح

انفجار ضخم بالقرب من مطار دمشق الدولي .. و أنباء متقاطعة تتحدث عن قصف إسرائيلي لمخازن سلاح

سمع صوت انفجار ضخم ليل الخميس / الجمعة، في مدينة دمشق وضواحيها، تبين أن مصدره منطقة مطار دمشق الدولي، حيث اندلعت نيران تقاطعت الأنباء حول كونها ناتجة عن قصف إسرائيلي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه “لم يعلم حتى اللحظة فيما إذا كان الانفجار ناجم عن قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منشأة عسكرية في محيط المطار”.

وتناقلت وسائل إعلام موالية أنباء تفيد بقصف صاروخي إسرائيلي طال منطقة قريبة من مطار دمشق، وقالت قناة الميادين إن “صاروخين أصابا منطقة قرب مطار دمشق فجر الجمعة، في هجوم ربما من تنفيذ طائرات حربية إسرائيلية من خارج حدود سوريا”.

ونقلت قناة العربية عن مصادر سورية لم تسمها إن ما حصل هو قصف إسرائيلي لمخازن أسلحة قرب مطار دمشق، ونقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم ” تنفيذ ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت مخازن ذخيرة في مطار دمشق الدولي”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جهة النظام أو الجيش الإسرائيلي.