بالفيديو .. أطعمة لذيذة لكنها تؤذي الرغبة الجنسية !

تعرف على 10 أطعمة تضعف الرغبة الجنسية للرجال :

أولاً، المشروبات الكحولية، وخاصة الجعة (البيرة).

ثانياً، الكربوهيدرات المعالجة، مثل البسكويت والمعكرونة والخبز والطحين الأبيض.

ثالثاً، الشكولاته والسكريات، التي تقلل مستويات الهرمون الذكوري (تستوستيرون).

رابعاً، النعناع، الذي يقلل مستويات التستوستيرون أيضاً.

خامساً، مشتاقت الصويا، مثل حليب الصويا والتوفو والإدامامي.

سادساً، القريدس (الجمبري). نظراً إلى المواد الحافظة الغنية بهرمون الإستروجين التي تضاف لحفظ لونه الوردي.

سابعاً، الفشار المُعد بفرن الميكروويف، والذي قد يسبب مرض البروستات على المدى البعيد.

ثامناً، الأطعمة المقلية والغنية بالدهون المشبعة. لكن، الدهون الصحية مثل دهون الأفوكادو أو السلمون ضرورية لإنتاج التستوستيرون.

تاسعاً، المشروبات الغازية العادية أو منخفضة السعرات الحرارية.

عاشراً، مشتقات الحليب و الجبنة.