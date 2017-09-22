بالفيديو .. سعودي ينقذ طفلاً من موت مؤكد

استطاع مواطن سعودي، ويدعى خالد السويدي، إنقاذ حیاة طفل ذو جنسیة عربیة من موت مؤكد بأحد المراكز التجارية بحائل.

ووثقت كاميرات المراقبة الواقعة، فبينما كان الطفل متمسكا بأحد أطراف السلم المتحرك، الذي سحبه لأعلى، وفقاً لقناة العربية، وسط ذعر المتواجدين، تمكن المواطن من الإمساك به من أعلى السلم في الوقت المناسب قبل أن يسقط على الأرض.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفیديو على نطاق واسع، معربين عن تقديرھم لردة فعل المواطن وسرعة تحركه لإنقاذ الطفل.