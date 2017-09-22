ترامب : معرفة شخص كأردوغان شرف عظيم و ميزة كبيرة

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مشددًا على أن “التعرف على شخص مثلة شرف عظيم وميزة كبيرة”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ترامب، عقب لقاء مغلق جمعه، الخميس، بالرئيس أردوغان، على هامش فعاليات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعن الرئيس التركي قال ترامب “هو صديقي، والتعرف على شخص مثلة شرف عظيم وميزة كبيرة، فهو يمارس عمله في منطقة صعبة من العالم، ويتمتع بدرجة كبيرة من الاهتمام”. واستطرد قائلا “وإذا جاز التعبير فهو يحصد كثيرًا من النقاط، ويتعاون مع الولايات المتحدة”.

وبخصوص العلاقات بين بلاده وتركيا أضاف ترامب “ثمة علاقات صداقة ممتازة بين بلدينا، وأرى أننا لم نكن قبل ذلك بهذه الدرجة من القرب، ولعل العلاقات الشخصية (بينه وبين أردوغان) لها دور كبير في هذا”.

الرئيس الأمريكي أعرب خلال تصريحاته عن ترحيبه الكبير بوجود نظيره التركي في الولايات المتحدة، قائلا “شرف كبير رؤيته في أمريكا”.

وفي الاجتماع المغلق، قال الرئيس التركي “اليوم نعقد مع صديقي العزيز ترامب اجتماعًا ثنائيًا، وآخرًا بين وفدي بلدينا، في فرصة لتناول عدد من قضايا المنطقة، وعلاقاتنا الثنائية”.

وأضاف أردوغان “ولأننا حظينا بمثل هذه الفرصة، أعرب عن شكري بصفة خاصة لشخصه”.

واستغرق اللقاء بين الزعيمين، في أحد فنادق نيويورك، قرابة ساعة.

وشارك في اللقاء عن الجانب التركي، وزيرا الخارجية مولود جاويش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق، ورئيس الأركان خلوصي أكار، ومدير المخابرات هاكان فيدان.

كما شارك سفير تركيا لدى واشنطن سردار قليج، ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم قالن. (ANADOLU)