تركيا : ضبط شاحنة تحمل ملايين الحبوب المخدرة يقودها سوري في كيليس ( فيديو )

ألقي القبض على سوري في كيليس بتركيا، بعد أن ضبطت قوات مكافحة المخدرات داخل سيارته قرابة ثلاثة ملايين حبة مخدرة.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، أول أمس الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن فرقة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن أوقفت، الثلاثاء، سيارة شحن تحمل لوحة برقم سوري عند معبر كيليس الحدودي.

وعثرت فرقة مكافحة المخدرات أثناء التفتيش على 2 مليون و 995 ألف و800 حبة مخدرة، بوزن 499 كيلو غراماً مخبأة داخل السيارة.

واحتجزت الفرقة سيارة الشحن، واستجوبت السائق السوري (م.س) قبل إرساله إلى المحكمة المناوبة، والتي أمرت بحبسه لحين انتهاء التحقيق.

المصدر : DHA – Hurriyet