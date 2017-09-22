تركيا : غرق قارب صيد يحمل عشرات اللاجئين يودي بحياة 19 منهم

أعلنت قيادة خفر السواحل التركية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب صيد يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ولاية قوجة إيلي في البحر الأسود، من 4 إلى 19 قتيلا.

وأضافت قيادة خفر السواحل، في بيان، أن طواقمها أنقذت 40 مهاجرا، وتواصل البحث عن ما بين 9 إلى 11 شخصا آخرين في المنطقة.

وأوضحت أن اثنين من بين المهاجرين حالتهما حرجة، ونقلا عبر مروحية إلى مستشفى قوجة إيلي الحكومي.

وأنشأت فرق الإنقاذ مستشفى ميدانيا في ميناء بلدة “كفكن”، التابعة لقوجة إيلي، وشرعت على الفور في فحص الحالة الصحية للمهاجرين.

وكانت قيادة خفر السواحل التركية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تلقت بلاغا من سفينة تجارية وصلها نداء استغاثة من قارب صيد على متنه مهاجرين غير شرعيين، على بعد 64 ميلا قبالة سواحل بلدة “كفكن” التركية.

وأضافت أن أمن السواحل أرسل قاربين وطائرة إلى المنطقة، وأجرت تنسيقا لعملية البحث والإنقاذ مع السفن التجاربة المتواجدة في المنطقة.

وتابعت أن طائرة ومروحيتي بحث وإنقاذ، بجانب سفينتين وقوارب إضافية من قيادة قوات البحرية، توجهت إلى المنطقة للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. (ANADOLU)