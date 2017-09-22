تركيا : مقتل ناشطة حقوقية سورية و ابنتها الإعلامية في منزلهم باسطنبول وسط ظروف غامضة

قال ناشطون معارضون إن ناشطة حقوقية سورية وابنتها، قتلتا في مدينة اسطنبول، ليل الخميس / الجمعة، وسط ظروف غامضة.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن السيدة “عروبة بركات” قتلت هي وابنتها حلا، في مدينة اسطنبول.

ويعرف عن السيدة بركات أنها معارضة وناشطة حقوقية اضطرت للاغتراب منذ الثمانينيات بسبب مواقفها المعارضة، أما ابنتها حلا فهي إعلامية عملت في قنوات أورينت و TRT التركية والإخبارية السعودية.

وفيما لم تنشر وسائل الإعلام التركية أية معلومات متعلقة بالحادثة بعد، تناقل ناشطون منشوراً منسوباً لشقيقة عروبة “شذى بركات” جاء فيه: “اغتالت يد الظلم و الطغيان اختي الدكتورة عروبة بركات و ابنتها حلا بركات في شقتهما في استنبول .. ننعي اختنا المناضلة الشريدة التي شهردها نظام البعث منذ الثمانينات إلى أن اغتالها أخيرا في أرض غريبة .. انا لله وانا اليه راجعون”.