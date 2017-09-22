حادثة أثارت جدلاً و استهجاناً في الأوساط الموالية : الكشف عن حقيقة اختطاف فتاتين جامعيتين في اللاذقية .. ” هربتا مع حبيبيهما ” !

حادثة أثارت جدلاً و استهجاناً في الأوساط الموالية : الكشف عن حقيقة اختطاف فتاتين جامعيتين في اللاذقية .. ” هربتا مع حبيبيهما ” !

تكشفت ملابسات اختفاء الطالبتين الجامعيتين، ريم محفوض (23 عاماً)، ولينا معروف (21 عاماً)، في اللاذقية، خلال الأسبوع الماضي.

وقالت شبكات إخبارية محلية موالية، إن الطالبتين اللتين أثار اختفاؤهما الكثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر بأن كل واحدة منهما قد غادرت البلاد بطريقة نظامية “مع حبيبها”.

وقالت المصادر إن الشابة ريم محفوض، موجودة في لبنان مع حبيبها، الذي عقدت قرانها عليه في المحكمة، بينما لم يتم ااكشف عن المكان الذي تتواجد فيه لينا.

وكان اختفاء الطالبتين قد أثار موجة غضب “فيسبوكية” في الأوساط الموالية، خاصة وأن مدينة اللاذقية تشهد فلتاناً أمنياً كبيراً، وارتفاعاً في مستوى جرائم الخطف والقتل.

كما دفع اختفاء الطالبتين المتوالي، أحد عناصر الجيش النظامي، لإرسال رسالة مصورة لعناصر الأمن في اللاذقية، انتشرت على نحو واسع، مخاطباً إياهم بأنهم إذا لم يكونوا قادرين على ضبط الأمن، فإنهم (عناصر الجيش) جاهزون للعودة إلى اللاذقية وفعل ذلك.

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