رسمياً .. دييغو كوستا يعود إلى أحضان أتلتيكو مدريد

كان المهاجم الاسباني #دييغو_كوستا يحلم بالعودة الى احضان نادي #اتلتيكو_مدريد الاسباني الذي كان بوابته للتألق في اوروبا بعد المشاكل التي واجهها مع #تشلسي الانكليزي جراء قرار مدرب الاخير بعدم الاعتماد عليه هذا الموسم.

وبعد طول انتظار، تحقق حلم كوستا بعد ان اعلن الناديان امس الخميس توصلهما الى اتفاق مبدئي يقضي بانتقاله من العاصمة الانكليزية الى نظيرتها الاسبانية.

لكن اللاعب لن يتمكن من المشاركة في صفوف النادي الذي يطلق علبه لقب “كولشونيروس” قبل كانون الثاني/يناير عام 2018 عندما تنتهي فترة الايقاف المنزلة على النادي من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وقال النادي الاسباني في بيان رسمي “توصل اتلتيكو مدريد وتشلسي الى اتفاق مبدئي لانتقال دييغو كوستا”.

واضاف “الاتفاق سينجز لدى توقيع العقد بين نادينا والمهاجم الاسباني” مشيرا الى ان “النادي الانكليزي سمح لدييغو كوستا بالسفر الى مدريد في الايام القادمة لاجراء الفحص الطبي والاتفاق على العقد مع نادينا”.

اما تشلسي فاصدر بيانا اشار فيه الى انه “توصل الى اتفاق مع اتلتيكو مدريد لعملية انتقال دييغو كوستا”.

وتابع “سيتم توقيع العقد عندما يتفق النادي على بنود العقد مع اللاعب واجتياز الاخير للفحص الطبي”.

وكان مدرب تشلسي انطونيو كونتي ابعد كوستا عن التشكيلة الاساسية خلال الموسم الحالي في حين اصر الاخير للعودة الى صفوف اتلتيكو مدريد فريقه السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية بقوله “الفريق الوحيد الذي اريد الانتقال اليه هو اتلتيكو مدريد” رافضا العروض السخية التي انهالت عليه من الصين.

وكان عقد كوستا ينتهي في حزيران/يونيو 2019 لكن كونتي ابلغه من خلال رسالة نصية في حزيران/يونيو الماضي بانه لا يدخل ضمن مخططاته للموسم الحالي ولم يضع اسمه بالتالي في التشكيلة المشاركة في دوري ابطال اوروبا ايضا.

ازاء هذا الامر، بقي كوستا في البرازيل حيث ولد لفترة طويلة بعد نهاية اجازته رافضا التدريب مع الفريق الرديف لتشلسي كما امرته ادارة النادي وقال حينها في تصريحات صحافية “انتظر من تشلسي ان يطلق سراحي. لم اكن اريد الرحيل، كنت سعيدا. لكن عندما لا يريدك المدرب، فعليك الرحيل”، مضيفا “حدثت أمور مع المدرب في كانون الثاني/يناير. كنت على وشك تجديد عقدي الا انهم قرروا التريث. اعتقد ان المدرب كان وراء ذلك. لقد طلب ان يحصل هذا الامر”.

واضاف “رغبتي هي في العودة الى أتلتيكو. لقد رفضت عروضا أخرى. كانوا يريدون بيعي الى الصين أو أندية أخرى. اذا غادرت سأذهب الى النادي الذي أرغب في الذهاب اليه، وليس الى النادي الذي يدفع أكثر”.

أضاف “أنا مستعد للبقاء في البرازيل من دون ان ألعب لمدة عام حتى ولو غرمني تشلسي طوال هذه الفترة ولم يقم بدفع مستحقاتي. سأعود أقوى من السابق. لو كنت مخطئا لعدت الآن وقمت بما يطلبونه”.

يذكر ان اتلتيكو مدريد يستطيع اجراء تعاقدات في الوقت الحالي لكنه لا يستطيع اشراك كوستا قبل فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ في الاول من كانون الثاني/يناير المقبل وذلك بسبب العقوبة التي انزلها بحقه الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وبحسب صحيفة “اس” المدريدية، بلغت قيمة الصفقة 60 مليون يورو، في حين اشارت “ماركا” بان اتلتيكو سيدفع 55 مليون يورو بالاضافة الى مبلغ اضافي على شكل مكافآت.

واذا صحت هذه الارقام، يكون اتلتيكو قد دفع رقما قياسيا للنادي علما بان السابق كان عندما دفع 40 ملين يورو للحصول على خدمات المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو عام 2011.

وكان كوستا ساهم بشكل كبير في احراز اتلتيكو مدريد الدوري الاسباني موسم 2013-2014 وسجل 36 هدفا وتأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا في الموسم ذاته والذي خسره فريقه امام جاره ريال مدريد.

وكان كوستا الذي انضم الى تشلسي قادما من أتلتيكو في صيف العام 2014، ساهم في إحراز ناديه لقبي الدوري عامي 2015 و2017. وسجل كوستا في الدوري الممتاز الموسم الماضي 20 هدفا.

وعزز تشلسي صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بثلاثة لاعبين هم المهاجم الاسباني ألفارو موراتا، والمدافع الالماني انطونيو روديغر ولاعب الوسط الفرنسي تييمويه باكايوكو، وهو يحتل حاليا المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 10 نقاط بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. ( AFP )