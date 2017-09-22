روحاني : ايران ستعزز قدراتها العسكرية بما فيها البالستية

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده تعتزم تعزيز قدراتها العسكرية والبالستية رغم انتقادات الولايات المتحدة وكذلك فرنسا، في خطاب ألقاه بمناسبة عرض عسكري نظم في ذكرى اندلاع الحرب الإيرانية العراقية عام 1980.

وقال روحاني في خطاب نقله التلفزيون الرسمي، “شئتم أم أبيتم، سنعزز قدراتنا العسكرية الضرورية على صعيد الردع″ مؤكداً، “لن نطور صواريخنا فحسب بل كذلك قواتنا الجوية والبرية والبحرية”.

وأضاف “لن نطلب إذناً من أحد من أجل الدفاع عن وطننا”.

وطورت إيران في السنوات الأخيرة برنامجاً بالستياً واسع النطاق يثير مخاوف الولايات المتحدة كما السعودية، خصمها الأكبر في المنطقة، وعدد من الدول الأوروبية منها فرنسا، إضافة إلى عدوها اللدود إسرائيل.

وتؤكد طهران أن برنامجها البالستي محض دفاعي وردد روحاني “إن قوتنا العسكرية (…) ليست مصممة للتعدي على دول أخرى”.

وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الست الكبرى، منتقداً كذلك برنامج إيران البالستي.

في المقابل، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والدول الأوروبية الأخرى عن تطبيق الاتفاق النووي، لكنه رأى أن هذا الاتفاق غير كاف وأنه لا بد من إرغام إيران على الحد من برنامجها البالستي ومن نشاطاتها في المنطقة.

ورفض روحاني أي تغيير في موقف بلاده السياسي في المنطقة.

وقال “شئتم أم أبيتم، سندافع عن الشعوب المستضعفة في اليمن وفلسطين وسوريا”، حيث تدعم إيران على التوالي نظام الرئيس بشار الأسد والتنظيمات الإسلامية الفلسطينية والمتمردين الحوثيين.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء الجمعة، أن إيران أزاحت الستار عن صاروخ باليستي جديد مداه 2000 كيلومتر قادر على حمل عدة رؤوس حربية.

ونسب التقرير الإعلان إلى أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجو-فضائية في الحرس الثوري، والذي كان يتحدث على هامش استعراض عسكري في طهران. (AFP)