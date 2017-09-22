روسيا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ ” تسييس ″ مسألة إعادة إعمار سوريا

اتهم نائب وزير خارجية روسيا غينادي غاتيلوف الخميس، الإتحاد الأوروبي ب”تسييس″ مسألة إعادة إعمار سوريا، معتبراً ان رفض الأوروبيين إبداء اي التزام طالما ان عملية الانتقال السياسي لم تنجز بعد هو أمر “غير مقبول”.

وقال غاتيلوف خلال اجتماع عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، “ان تسييس القضايا المتعلقة بالمساعدات (الانسانية) والتصريحات حول ضرورة انتظار نهاية العملية السياسية، أمر غير مقبول”.

يأتي هذا الاجتماع الذي ترأسته وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، على اثر مؤتمر عقد في نيسان/ابريل ببروكسل وتم خلاله قطع وعود بتقديم ستة مليارات دولار من المساعدات الإنسانية للسوريين عام 2017.

وكرر الأوروبيون انهم لن يمولوا اعادة بناء سوريا قبل تنفيذ عملية انتقال سياسي “ذات صدقية”.

وقال غاتيلوف “اننا نتحدث عن مصير مئات الآلاف او حتى الملايين من السوريين الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة جداً تفاقمت جراء ما اسميه عقوبات احادية”.

اضاف “اننا نحتاج بالوقت الحالي لمساعدة انسانية كبيرة من خلال الامم المتحدة وقنوات أخرى. يجب اعادة بناء المدارس والمستشفيات والبنى التحتية الاساسية”.

ورد ممثل بريطانيا بالقول، “لا يمكن ان يكون هناك دعم لإعادة الإعمار طالما ان عملية انتقال سياسي ذات صدقية ليست جارية”، معتبراً ان “إعادة الإعمار يجب ان تكون مكافأة للسلام وليس مكافأة لنظام دمر مدنه وشعبه”.

وأوضح المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية كريستوس ستيليانيدس من جهته، ان المساعدات تصل الى 13 بالمئة فقط من أصل 4 ملايين سوري يحتاجونها، مضيفاً انه يتعين على الحكومة السورية ضمان وصول المساعدات.

منذ عام 2011، أدى النزاع بسوريا الى مقتل أكثر من 330 ألف شخص، فضلاً عن ملايين من النازحين واللاجئين. كما ادى الى اضرار ودمار على نطاق واسع. (REUTERS)