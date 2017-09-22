زعيم كوريا الشمالية : ترامب “ مختل عقليا ” و ” سأدفّعه غالياً ” ثمن تهديده لنا

نعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون الجمعة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ب”المختل عقليا”، متوعدا بانه سيجعله “يدفع غاليا ثمن” التهديدات التي اطلقها من على منبر الامم المتحدة الثلاثاء بتدمير كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله “سأجعل الرجل الذي يشغل منصب القائد الاعلى في الولايات المتحدة يدفع غاليا ثمن خطابه الداعي الى التدمير الكامل لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية” الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وبعدما دأب ترامب على نعت كيم بـ”الرجل الصاروخ”، رد الاخير بالتشكيك في الصحة العقلية لرئيس اكبر دولة في العالم، معتبرا ان “سلوك الرئيس الاميركي مختل عقليا لانه كشف علنا، من على منبر الامم المتحدة، عن رغبته المنافية للأخلاق ب+التدمير الكامل+ لدولة ذات سيادة”.

واعتبر الزعيم الكوري الشمالي ان خطاب ترامب “بدلا من ان يخيفني او يردعني فقد اقنعني بأن الطريق الذي اخترته صحيح وانه الطريق الذي عليّ المضي فيه حتى النهاية”.

وكان ترامب وجّه الثلاثاء في اول خطاب له امام الجمعية العامة للامم المتحدة تحذيرا قويا لبيونغ يانغ، بعد تجربتها النووية السادسة والاقوى لها، وردها على عقوبات جديدة باطلاق صاروخ بالستي فوق اليابان، هو الابعد مدى على الاطلاق.

وتوعّد ترامب كوريا الشمالية بـ”تدميرها بالكامل” واصفا نظامها بأنه “فاسد وشرير”، ومؤكدا ان زعيمها كيم جونغ-اون “انطلق في مهمة انتحارية له ولنظامه”.

وأضاف ان الولايات المتحدة “اذا اضطرت للدفاع عن نفسها او عن حلفائها، فلن يكون أمامنا من خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل”. (AFP)