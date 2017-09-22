زين الدين زيدان : القدر ينتقم من ريـال مدريد

أعرب المدير الفني لـ #ريال_مدريد ، الفرنسي #زين_الدين_زيدان ، عن حزنه لسوء الحظ الذي واجه الفريق خلال مباراته أمام #ريال_بيتيس اول أمس الأربعاء، والتي شهدت تكبده أول خسارة في المسابقة هذا الموسم، فضلاً عن توقف مسلسل التسجيل في مباريات متتالية عند 73 على الرغم من الفرص الكثيرة التي سنحت له في اللقاء.

كما أقر المدرب الفرنسي خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة أنهم “في الموسم الماضي فازوا بمباريات عديدة لا يستحقونها، واليوم يحدث العكس”.

وقال في هذا الصدد: “تحليلنا لمباراة اليوم هو أن الكرة لم ترد دخول الشباك، سنحت لنا 26 فرصة للتهديف والكرة رفضت الدخول، هذه هي كرة القدم، يجب أن نكون صرحاء لأن الفريق لم يقدم مباراة سيئة”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “المباراة كانت ستختلف لو سجلنا هدفاً، ولكن هذا لم يحدث، في العام الماضي فزنا بمباريات لم نكن نستحقها واليوم حدث العكس، يجب أن نكون هادئين على الرغم من حصدنا لنقطتين من إجمالي تسعة على ملعبنا وعلينا تقبل الأمر”.

ودافع زيزو عن لاعبي فريقه وأكد عدم وجود تسرع في الهجوم من أجل تسجيل هدف، وقال: “كنا أفضل بكثير خلال أول 15 دقيقة من الشوط الثاني، كنا متواجدين في منطقة الخصم وسنحت لنا فرصا عديدة للتسجيل، نعم، انتابنا التسرع بعد ذلك، هذه هي المباراة الثالثة على ملعبنا، وعندما لا تسجل أولا، فالأمور تتعقد”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العقلية الانتصارية للفريق لم تختفي، وأشار: “لن ألوم اللاعبين على محاولة الفوز باللقاء. استقبالنا لهدف في النهاية لا يعني أننا كنا ندافع بشكل سيء، تواجدنا بكثافة داخل منطقة جزاء الخصم، ومن الممكن حدوث أي سيناريو بعد المجهود البدني طيلة المباراة، ولهذا نشعر بالألم للهدف القاتل الذي سكن شباكنا”.

وواصل حامل اللقب مسلسل إهدار النقاط على ملعبه هذا الموسم بعدما فشل في تحقيق أي انتصار عليه للمباراة الثالثة على التوالي، بتعادله في مواجهتي فالنسيا وليفانتي على الترتيب، فضلاً عن مباراة اليوم.

وتجرع “الميرينغي” خسارته الأولى هذا الموسم في المسابقة ليتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز السابع مؤقتاً، ويواصل الابتعاد عن الصدارة، التي يحتلها برشلونة صاحب العلامة الكاملة. ( EFE )