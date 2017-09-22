“سأخبر والدي و سيقتلك” .. أفغاني يعترف باغتصابه و قتله طفلاً سورياً في إسطنبول ( فيديو )

“سأخبر والدي و سيقتلك” .. أفغاني يعترف باغتصابه و قتله طفلاً سورياً في إسطنبول ( فيديو )

اعترف متهم أفغاني باغتصابه وقتله طفلاً سورياً، بمدينة اسطنبول التركية، في التاسع من الشهر الجاري.

وكان الطفل رائد أشرم (8 سنوات)، قد غادر منزل عائلته قائلاً إنه ذاهب لمحل البقالة في حيهم عندما استدرجه الجار الأفغاني “أسد خان” إلى منزله واعداً إياه بمنحه الحلوى، وأقدم على خنقه حتى الموت، ومن ثم ألقى بجثته في حاوية القمامة.

ونشرت صحيفة “حرييت” التركية، الخميس، اعترافات خان، والذي تمكنت الشرطة من القبض عليه بعد فراره من الحي.

واعترف خان، بحسب ما ترجم عكس السير، بالاعتداء جنسياً على الطفل قبل خنقه.

وقال خان : “أحضرته إلى المنزل، واعتديت عليه جنسياً رغماً عنه، وقال لي عندما انتهيت: “سأخبر والدي .. وسيقتلك، حينها أمسكته وخنقته حتى الموت”.

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المصدر : Hurriyet