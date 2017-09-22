شاب أسترالي يغتصب شقيقة صديقته التوأم

اغتصب شاب في #ملبورن الأسترالية شقيقة صديقته التوأم مدعيًا أنه خلط بينهما، وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وحُكم على الشاب البالغ من العمر 24 عامًا، بالسجن لمدة 4 أعوام أمس بعد إدانته بتهمة الاغتصاب والاعتداء غير اللائق، وفقاً لشبكة إرم نيوز، وتسببت حادثة الاغتصاب في تدمير الأسرة، فمنذ ذلك الحين توقف التوأمان عن التحدث مع بعضهما البعض.

ووفقًا لتقارير محكمة مقاطعة “فيكتوريا”، كانت الضحية تقيم مع شقيقتها التوأم وصديقها في أعقاب انفصالها عن صديقها، وذات ليلة عندما كانت الشقيقة بالخارج، دخل الرجل إلى غرفة الضحية، حيث كانت نائمة وبدأ يتحدث معها، ثم خلع سرواله واغتصبها.

لكن المعتدي لم يتوقف هنا، بل اتصل هاتفيًا بصديقته ليبلغ عن اعتداء شقيقتها عليه جنسيًا.

كما قال للشرطة إن الشقيقة حاولت إغراءه في أكثر من مناسبة، ثم غير قصته وقال إنه خلط بين الضحية وصديقته بسبب تطابق الشكل.

وكشفت التقارير أن الضحية حاولت الانتحار عدة مرات منذ تعرضها للاعتداء، وفي النهاية حكمت عليه المحكمة بالسجن 4 أعوام، على أن يقضي سنتين على الأقل قبل أن يصبح مؤهلًا للإفراج المشروط.