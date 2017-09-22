شركة ” AOC ” تطلق شاشة منحنية جديدة لعشاق الألعاب بدقة ” QHD “

أطلقت شركة “أي أو سي (AOC)، التي تعد أحد أبرز الأسماء في سوق شاشات الحواسب الشخصية، شاشة جديدة لعشاق الألعاب، تمتاز بعدد من المزايا المتقدمة، وبسعر لا يتعدى 430 دولاراً أمريكياً.

و تمتاز الشاشة الجديدة، التي تنتمي إلى سلسلة “أغون” (Agon) وتحمل اسم الطراز “أي جي 322 كيو سي إكس” (AG322QCX)، بأنها منحنية مع نسبة انحناء بواقع (1800R).

وتأتي شاشة “أغون أي جي322كيو سي إكس” بقياس 32 بوصة وبدقة 2.560×1.440) بكسلاً، ثم إنها تأتي مع نسبة بعدية 16:9. ولأنها مخصصة لعشاق الألعاب، يبلغ معدل التحديث خاصتها 144 هرتزاً مع معدل استجابة لا يتجاوز 4 ميلي ثانية، وهي تدعم تقنية “فري سينك” (FreeSync) من شركة “أي إم دي” (AMD).

وفيما يتعلق بالمنافذ، تأتي الشاشة مع منفذ “في جي أي” (VGA)، ومنفذي “إتش دي إم آي” (HDMI)، ومنفذي “ديسبلاي بورت” (DisplayPort)، بالإضافة إلى منفذي “يو إس بي 3.0” (USB 3.0).

وبحسب ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، تتوفر شاشة “أغون أي جي322كيو سي إكس” حالياً على موقعها الإلكتروني بسعر 429.99 دولاراً أمريكياً.

وعلى صعيد الشاشات، يشار إلى أن شركة سامسونغ أعلنت في شهر أغسطس (آب) عن إطلاق شاشة للحواسب الشخصية تمتاز بأنها أكبر شاشة مخصصة للاعبين في العالم، وذلك خلال مشاركتها في معرض “غيمزكوم 2017” (Gamescom 2017) في ألمانيا.

وقالت سامسونغ إن شاشة الألعاب الجديدة (CHG90) تأتي بقياس 49 بوصة وبنسبة بعدية عريضة جداً بواقع 32:9 (النسبة البعدية لشاشات الحواسيب الحالية هي 16:9)، وهي تدعم تقنية “المجال الديناميكي العالي” (HDR). وتأتي الشاشة بدقة 3840×1080 بكسلاً، وهي منحنية مع نسبة انحناء بواقع (1800R).