صحيفة : البيت الأبيض يستعد لتخفيف القيود على ضربات الطائرات بدون طيار

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن الإدارة الأمريكية تستعد لتخفيف القيود على ضربات الطائرات بدون طيار ومداهمات قوات الكوماندوس، مما يمهد الطريق أمام زيادة وتيرة العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات المتشددة.

وقالت الصحيفة الخميس نقلاً عن مسؤولين على دراية بالمناقشات الداخلية، إن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحوا تخفيف قاعدة تحد بشكل عام من ضربات الطائرات بدون طيار والهجمات على متشددين خطرين تعتقد السلطات أنهم يمثلون “تهديداً مستمراً ووشيكاً” للأمريكيين. وأضافت أنه سيتم توسيع القاعدة لتشمل الجنود المشاة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستشارين يريدون أيضاً، حذف قاعدة تخضع ضربات الطائرات بدون طيار وهجمات الجيش ووكالة المخابرات المركزية لعملية تدقيق شديد.

وأفادت بأن المسؤولين أبقوا قاعدة تنص على ضرورة “التأكد كثيراً”، من عدم مقتل أي مارة من المدنيين.

وقالت نيويورك تايمز إن لجنة على مستوى الحكومة الأمريكية أقرت القواعد المقترحة في 14 سبتمبر/ أيلول وأحالتها إلى ترامب للتوقيع عليها.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب تعقيب.

كان الرئيس السابق باراك أوباما أصدر القواعد في 2013 فيما يتعلق بعمليات الجيش ووكالة المخابرات المركزية خارج مناطق الصراع في أفغانستان والعراق وسوريا. (REUTERS)