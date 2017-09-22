صحيفة مصرية: سقوط شبكة لتبادل الزوجات في مصر .. و إحداهن تعترف ” جوزي عايز يغير “

صحيفة مصرية: سقوط شبكة لتبادل الزوجات في مصر .. و إحداهن تعترف ” جوزي عايز يغير “

قالت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، إن مصطفى شرقاوى، وكيل أول نيابة شبرا ثان، في مصر، يحقق مع أكبر شبكة لتبادل الزوجات، بعد ضبطها مؤخراً.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب نجحت فى إسقاط أكبر شبكة لتبادل الزوجات بعد القبض على موظف وفنى يقيمان حفلا جنسيا بتبادل زوجاتهم بمنطقة شبرا، بحسب الصحيفة.

وذكرت اليوم السابع أن “البداية كانت عندما وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد مدير التحريات بمباحث الآداب بإنشاء المتهم محمد ح موظف فى فندق شهير صفحة على شبكة الإنترنت لاستقطاب راغبى تبادل الزوجات حتى تفاعل معه المتهم “محمد م” ونشأت معه علاقة صداقة انتهت بتبادل زوجاتهما فى حفلات جنسية داخل شقة المتهم الأول بمنطقة شبرا.

وتبين من التحريات أن المتهمين كان يقيمان حفلات جنس، وكان كل متهم يقيم علاقة جنسية مع زوجة الآخر فى الشقة.

وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات حيث أمر اللواء زكى زمزم بسرعة القبض على المتهمين، انتقلت قوة أمنية بعد استئذان النيابة العامة، وتم ضبط المتهمين فى حالة تلبس كل متهم يمارس الجنس مع زوجة الآخر.

واعترفت زوجتا المتهمين بأن أزواجهما أجبروهما على تبادل الجنس معهم بسبب شعورهما بالملل من العلاقة الجنسية ورغبتهما فى التغيير.