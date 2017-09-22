طفلة لبنانية تسقط في وعاء زيت ساخن ( فيديو )

أصيبت طفلة لبنانية تبلغ من العمر 4 سنوات بحروق خطيرة وكسور بعد سقوطها من علو أربعة أمتار في وعاء زيت مغلي داخل منزل ذويها في #لبنان .

وأفادت قناة تلفزيون الجديد اللبنانية، بان مرام صبرا نقلت إلى مستشفى السلام في مدينة #طرابلس شمال لبنان بعد سقوطها في الوعاء.

ونقلت عن مدير المستشفى جبريال السبع قوله إن: “الطفلة من محافظة الضنية الشمالية لا تزال في حالة خطرة، بعد إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة والرابعة في أكثر من 35% من جسدها”.

وأشار السبع إلى أن الطفلة تحتاج للبقاء في المستشفى من 3 إلى 4 أشهر للعلاج، ولم يورد تلفزيون الجديد كيفية وقوع الطفلة في إناء الزيت.