في الإمارات .. أمرأة تلقي بنفسها من النافذة بعد سماع زوجها مكالمة مريبة

تعرضت سيدة تبلغ من العمر 33 عاما لإصابات بليغة بعد أن قفزت من نافذة منزلها التي تقع في الطابق الثاني بإحدى البنايات في الشارقة وتم نقلها إلى مستشفى القاسمي حيث تتلقى العلاج هناك بعد أن تعرضت لكسور ورضوض في أنحاء جسدها.

وادعت المرأة أن زوجها اعتدى عليها وان قفزها من النافذة ليس بقصد الانتحار وإنما كانت تحاول الفرار من المنزل لأنه منعها من المغادرة، طبقاً لما اوردت صحيفة البيان الإماراتية، الزوج قال إن شجارا حدث بينه وبين زوجته على خلفية مكالمة تلفونية بينها وبين شخص غريب وقد خرج بعد ان أغلق عليها الباب وعندما عاد إلى المنزل، رأى زوجته تقفز من النافذة.

وفور تلقي غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً بالحادث، هرعت فرق الشرطة والمختبر الجنائي والوحدات المختصة والإسعاف الوطني والإنقاذ إلى موقع الحادث، ووجدت السيدة وتم نقلها عبر سيارة الاسعاف الوطني إلى المستشفى، فيما تولت الشرطة التحقيق في الحادث .