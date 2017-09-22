في نوبة هستيرية .. أم أمريكية تدهس ابنتها مرتين بسيارتها !

في حادث لا يصدق، أقدمت أم أمريكية على دهس ابنتها المراهقة البالغة من العمر 17 عاماً، مرتين بالسيارة، لأنها عصت أوامرها!

وفي التفاصيل، أقدمت إيبوني وودي، البالغة من العمر 34 عاماً، والتي تعيش في أحد أحياء كولومبوس في أوهايو، بعد شجار مع ابنتها إلى الطلب منها عدم الذهاب إلى المدرسة كعقاب لها.

فما كان من الفتاة إلا أن تجاهلت والدتها، التي اعترتها موجة عارمة من الغضب، وهمت خارجة من باب البيت. فلحقتها إيبوني التي فقدت السيطرة كلياً على أعصابها على ما يبدو، وأدارت محرك سيارتها متوجهة نحو ابنتها التي وقعت أرضاً، وفق ما ذكرت قناة العربية السعودية، إلا أن نوبة الهستيريا لم تنتهِ عند هذا الحد، بل عادت الأم أدراجها بالسيارة، ومن ثم تقدمت مجدداً ودهست الفتاة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن الشرطة.

وبعد صدمها مرتين، حملت الأم الفتاة إلى السيارة وقادتها إلى منزل والدها.

وقد أوقفت الأم فيما بعد ووجهت إليها تهمة محاولة قتل قاصر وإيذاء ابنتها، أما الفتاة فلا تزال تعالج من كسور عدة في رجلها إلا أن حالتها مستقرة.