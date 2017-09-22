مصر : وفاة المرشد العام السابق للإخوان ” محمد مهدي عاكف “

توفي المرشد العام السابق للإخوان المسلمين بمصر، محمد مهدي عاكف، الجمعة، عن عمر ناهز 89 عاماً، في مستشفى القصر العيني غربي القاهرة.

وقالت “علياء”، ابنة “عاكف”، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك “أبي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وسيتم دفن جثمان عاكف، مساء اليوم، بمقبرة أسرته في القاهرة.

وعاكف هو المرشد العام السابع للجماعة، وقد تولى هذا المنصب بعد وفاة سلفه مأمون الهضيبي في كانون الثاني عام 2004.

وإثر أحداث 3 تموز 2013 التي أطاحت بالرئيس المصري المنتخب اعتقل ضمن اعتقالات شملت الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين والقوى الرافضة للانقلاب، ووجهت له تهم عديدة من بينها تهمة إهانة القضاء على خلفية تصريحات نسبتها له صحيفة كويتية، قال فيها إن القضاء فاسد، وبرأته المحكمة من هذه التهمة في مايو 2014، إلا أنه بقى في السجن لمتابعته بتهم أخرى تتعلق بقتل متظاهرين.

ومطلع العام الحالي نقل عاكف إلى أحد المستشفيات بالقاهرة حيث أودع بالعناية المركزة إثر تدهور صحته.