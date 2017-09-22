مواجهة كلامية بين فورلان و ألفيش حول أزمة نيمار مع كافاني

مواجهة كلامية بين فورلان و ألفيش حول أزمة نيمار مع كافاني

دافع المهاجم الاوروغوياني الدولي السابق #دييغو_فورلان عن مواطنه #ادينسون_كافاني وانتقد سلوك البرازيلي #داني_الفيش ، في أزمة الركلات الحرة بين البرازيلي #نيمار وكافاني في نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ما دفع الفيش للرد عليه.

وقال فورلان (38 عاما)، افضل لاعب في مونديال 2010، لاذاعة كوبي الاسبانية “لا معنى لانتزاع داني الفيش الكرة. لا ينبغي ان يأتي ثالث ليساعد احدهم، كي لا يسدد الكرة من يسددها في العادة. هذا صبياني. لكن حسنا، هم اصدقاء وبرازيليون، يدافعون عن بعضهم البعض”.

وفجرت المواجهة الاخيرة مع ليون (2-صفر) في الدوري الفرنسي لكرة القدم خلافا احدث ضجة، بعد ان رفض كافاني طلب نيمار بالحصول على الكرة لتنفيذ ركلة الجزاء التي اهدرها الاوروغوياني.

وقبلها في الدقيقة 57، حرم الفيش كافاني من تسديد ركلة حرة مانحا اياها لزميله ومواطنه نيمار.

واضاف فورلان “لا علاقة لالفيش بهذه الكرة. حسنا، يمكن لالفيش تسديد الركلات الثابتة، لقد اظهر ذلك وبمقدوره التسجيل. اذا طلب الكرة له، حسنا، لكن كلاعب ثالث لا معنى لذلك”.

ورد الفيش مكررا شرحه للصحافة البرازيلية، فكتب على تويتر مع تعبير مضحك “لا اعرف اي مباراة شاهدتم، لكن لمعلوماتكم، لم اخذ الكرة من اي زميل، بالعكس اخذت مني الكرة”.

وتابع بلهجة مختلفة “اعلموا ايضا، لاحصائياتكم، ان الهدف الاخير من ركلة حرة لسان جرمان سجلته انا… اخرسوا اذا وتوقفوا عن اختلاق الجدليات باسمي”.

وسجل الفيش في مرمى موناكو (2-1) في كأس الابطال في 29 تموز/يوليو في طنجة.

بدوره، دافع فورلان عن كافاني “من حيث الاحترام والأقدمية، على غرار كل الفرق في العالم، يجب ان يستمر كافاني في تسديدها، لانه الهداف وقد اثبت ذلك”. ( AFP )