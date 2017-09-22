هولندا : انخفاض تدريجي لأعداد طالبي اللجوء .. السوريون ما زالوا في الصدارة و تراجع عدد القادمين منهم عبر ” لم الشمل “

هولندا : انخفاض تدريجي لأعداد طالبي اللجوء .. السوريون ما زالوا في الصدارة و تراجع عدد القادمين منهم عبر ” لم الشمل “

انخفضت أعداد طلبات اللجوء هذا العام في هولندا بشكل تدريجي، كما انخفضت أعداد الواصلين إلى هولندا بلم الشمل، بينما حافظ السوريون على مركزهم الأول، كأثر جنسية طلباً للجوء.

وقالت مديرية الهجرة والتجنيس على موقعها الرسمي، يوم الإثنين (18/4)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن أعداد طالبي اللجوء في شهر شباط من هذا العام بلغت 3418، ثم تناقصت تدريجياً إلى 264 في شهر آب، وشكل طلب اللجوء الأول 60 % من هذه الأعداد.

واستلمت مديرية الهجرة والتجنيس هذا العام 9722 طلب لجوء أول، بينما كانت الأرقام في الفترة نفسها من العام الماضي (من الشهر الأول إلى الشهر الثامن) 11337 طلباً.

وفي شهر آب والأشهر الأخرى من هذا العام، شكل السوريون أكبر نسبة من طالبي اللجوء (الأول)، وقد ارتفعت خلال الشهرين الماضيين نسبة طلبات لجوء المغاربة بشكل استثنائي، وانخفضت نسبة الجورجيين.

كما انخفضت أعداد طلبات اللجوء المكررة خلال الشهرين الماضيين، أما العدد الكلي للطلبات في هذه السنة فقد كان أكثر بقليل من الفترة المماثلة للسنة الماضية.

وبلغت طلبات اللجوء المكررة في هذه الفترة من عام 2016 حوالي 1370 طلباً، (AksAlser.com)، بينما كان العدد خلال هذا العام 1093.

وضمن هذه الفئة يشكل الأفغان أكبر نسبة طالبي لجوء مكرر، وقد انخفضت أعدادهم أيضاً.

وقد انخفضت أعداد القادمين بلم الشمل في شهر آب الماضي مقارنة مع الشهر الذي قبله.

وبشكل مفاجئ انخفضت أعداد السوريين القادمين بلم الشمل إلى 400 شخص في شهر آب، ولا يزالون يشكلون أكبر مجموعة من الاجئين، ومنذ شهر شباط الماضي بدأ انخفاض أعداد السوريين القادمين بلم الشمل.

المصدر : Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)