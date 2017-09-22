وزارة الدفاع الأمريكية : التحالف الدولي سيحمي حلفاءه في سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أدريان غالاوي الخميس إن التحالف الدولي ضد داعش سيحمي القوى السورية الحليفة له ردا على اتهام روسيا لـ “قوات سورية الديموقراطية” المدعومة من واشنطن بإطلاق النار على قوات تابعة للجيش النظامي.

وأضاف غالاوي لقناة الحرة أن البنتاغون يبذل جهده “لتفادي نشوب أي نزاع جديد من شأنه صرف النظر عن مهمة التحالف الأساسية وهي إلحاق الهزيمة بداعش … والتي تتطلب التزام الفرقاء جميعا خفض التوتر وتنفيذ مهامهم بمسؤولية ومهنية”.

وأوضح المتحدث أن وزارة الدفاع ستواصل التنسيق مع القوات الروسية “لخفض التوتر والتركيز على العدو المشترك داعش وحماية القوى السورية الحليفة على الأرض”.

وتابع قائلا إن “التحالف الدولي باق داخل سورية طالما أن النظام السوري غير قادر على تدمير جيوب التنظيم ومنع عودة الإرهابيين”.