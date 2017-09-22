وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة على الحدود مع سوريا

وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة على الحدود مع سوريا

وصلت، الجمعة، قافلة تعزيزات عسكرية إضافية إلى قضاء “ريحانلي” بولاية هطاي التركية، المتاخمة للحدود مع سوريا.

واجتازت قافلة التعزيزات معبر “جلوة غوزو” بقضاء ريحانلي جنوبي تركيا المقابل لمعبر “باب الهوى” على الجانب السوري، وتمركزت في المنطقة الفاصلة بين المعبرين.

وتضم التعزيزات عربات مدرعة، ومعدات عسكرية، أُرسلت وسط تدابير أمنية مشدّدة، وستعمل على دعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وعلى مدار الأيام الأخيرة، كثفت تركيا من تعزيزاتها العسكرية على حدودها المحاذية لسوريا. (ANADOLU)