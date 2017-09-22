وكالة كردية : السلطات التركية تلقي القبض على لاجئين عراقيين أكراد حاولوا الوصول إلى أوروبا و تقوم بترحيلهم إلى سوريا ! ( فيديو )

وكالة كردية : السلطات التركية تلقي القبض على لاجئين عراقيين أكراد حاولوا الوصول إلى أوروبا و تقوم بترحيلهم إلى سوريا ! ( فيديو )

قالت وكالة أنباء “هاوار” الكردية، إن الحكومة التركية “طردت لاجئين من باشور كردستان من تركيا إلى سوريا وهددتهم بأخذ أطفالهم رهائن في حال عدم قبولهم المغادرة، ومارسوا بحقهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي على الطريق من ضربهم للنساء والأطفال وإرهاقهم لمدة 20 ساعة من السفر بدون طعام أو شراب”.

وأضافت الوكالة يوم السبت الماضي (16/9)، أن “هذا ما رواه اللاجئون الذين وصلوا مقاطعة عفرين”.

وذكرت “هاوار” أن اللاجئين كانوا يحاولون التوجه من العراق مروراً بتركيا إلى أوروبا، وعندما وصولوا إلى الحدود عند البحر الأسود، ألقت الجندرمة القبض عليهم وحققت معهم وسط ظروف لا إنسانية (بلا طعام وشراب إلى جانب اعتداءات بالضرب)، ثم قامت بترحيلهم نحو معبر باب الهوى الحدودي في إدلب.

ووفق المصدر ذاته فقد أجبرت السلطات التركية اللاجئين على التوقيع على أوراق لا يعرفون محتواها، علماً أنهم قالوا إنهم عراقيون لا سوريون ولا يجب ترحيلهم إلى سوريا”.

ورفضت السلطات التركية بحسب “هاوار” الإصغاء لهم، وأجبرتهم على الدخول لسوريا.