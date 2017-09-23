ألمانيا : خبراء يرون وجود أساس قانوني غير واضح لفتح الحدود أمام اللاجئين عام 2015

آثار رأي خبير ألماني حول أزمة اللاجئين ضجة قبل لانتخابات التشريعية المقررة الأحد، حيث اعتبر أن هناك أساس قانوني غير واضح لفتح الحدود أمام اللاجئين عام 2015.

وقالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن خدمات الأبحاث في البوندستاغ تساءلت عما إذا كان ينبغي للبرلمان أن يصوت حول قرار ميركل بفتح الحدود أمام نحو مليون طالب لجوء لعام 2015.

وقال محامو البرلمان إن الحكومة الاتحادية لم توضح بعد الأساس القانوني الذي قرر على أساسه ذلك.

وأضافت الصحيفة أنه حسب مبدأ “الديمقراطية وسيادة القانون”، فإن المشرعين ملزمون باتخاذ جميع القرارات الأساسية نفسها في المجالات المعيارية الأساسية، فيما لم يجب بصراحة الملزمون بالحياد عما اذا كان استقبال اللاجئين بشكل كبير قراراً أساسياً.

وأشار خبراء إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية بشأن الهجرة الأسرية، والذي ينص بموجبه على أن القرار يقع على عاتق السلطة التشريعية، أما مسألة ما إذا كانت تحديد نسبة السكان غير الألمان والمهاجرين إلى الأراضي الألمانية، فكان ينبغي أن يقوم البرلمان باتخاذ القرار.

المصدر : WELT