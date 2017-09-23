ألمانيا : غرامة فريدة من نوعها تفرض على لاجئ صومالي بعد شجار مع آخر سوري بسبب مباراة كرة قدم

ألمانيا : غرامة فريدة من نوعها تفرض على لاجئ صومالي بعد شجار مع آخر سوري بسبب مباراة كرة قدم

قضت محكمة ألمانية بدفع لاجئ صومالي غرامة مقدارها 5 يورو لمدة 90 يوماً بعد شجار دار بينه وبين آخر سوري على خلفية احتكاك بينهما في مباراة كرة قدم.

وقالت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، أول أمس الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شجاراً تصاعد خلال شهر نسيان من هذا العام، بين اثنين من طالبي اللجوء، في مدينة إيتينغ، جنوبي ألمانيا.

وفي التفاصيل، كان الشابان يلعبان ضد بعضهما في مباراة لكرة القدم، حيث ارتكب السوري (38 عاماً)، ثلاث مخالفات بحق الصومالي (22 عاماً) أثناء اللعب معه، قبل أسبوعين من المشاجرة.

ووقع الحادث في السابع من نيسان الماضي، حين كان الرجل والشاب عائدين، مع طالب لجوء أفغاني، من مدرستها إلى مكان إقامتها، بالحافلة.

وفي الطريق اندلع العراك، وبدأ الاثنان بتوجيه التهديدات، وعندما خرج السوري من الحافلة، قام بفتح سكين بوجه الصومالي، مهدداً بأنه مستعد للقتال، وسيكون قتال حياة أو موت.

بعد ذلك توجه الصومالي إلى دراجته، وكان قادراً على الابتعاد والذهاب، إلا أنه قام بفك القفل منها، وعاد إلى السوري وصار يلوح بالقفل على رأس الأخير، وضربه مرتين، أصابت الأولى كتفه والثانية بطنه، (AksAlser.com)، فقام السوري بالاتصال بالشرطة التي وصلت وقامت بإصدار أمر جنائي بحق الاثنين، حيث قبل السوري فيه، في حين عارضه الآخر.

وقالت الصحيفة إن المهاجم السوري الذي كان يحمل السكين قد تمت إدانته بالفعل (لم تذكر الصحيفة الحكم الذي اتخذ بحقه)، أما الشخص الذي استخدم القفل أثناء الهجوم، فقد أدين بتهمة التسبب بأذى جسدي خطير، وحكم عليه بدفع غرامة قدرها خمسة يورو كل يوم، ولمدة 90 يوماً.

وخلال المحاكمة اعترف الصومالي بما حدث، وأوضح سبب اعتدائه على السوري قائلاً: “لقد انتهك شرفي وأهان والدي ووطني”.

وقال السوري: “لم يحدث شيء، كنا نلعب الكرة وقد تعرض للإصابة، وقد كانت مجرد احمرار، حتى أن هذه الإصابة لم تدفعه لزيارة الطبيب، بالنسبة لي حدث الأمر وانتهى، لا أريد له أن يعاقب”.

بدوره، اعتذر الصومالي عن سلوكه قائلاً: “لن أفعل ذلك مرة أخرى أبداً”.

المصدر : Süddeutsche Zeitung