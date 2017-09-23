ألمانيا : محكمة تحكم لصالح لاجئ سوري قاصر في قضية لم شمل أسرته العالقة في اليونان

ألمانيا : محكمة تحكم لصالح لاجئ سوري قاصر في قضية لم شمل أسرته العالقة في اليونان

قررت محكمة فيسبادن الإدارية، بولاية هسن الألمانية، منح لاجئ سوري قاصر حق جلب أسرته من اليونان إلى ألمانيا، بعد تأخير المكتب الاتحادي لم شمل الأسرة لأكثر من ستة أشهر.

ونقل موقع “ميغاتسين” الألماني، والمختص بقضايا المهاجرين واللاجئين، عن المتحدث باسم المحكمة، مارسيل بووس، قوله لوكالة الأنباء الإنجيلية، يوم الأربعاء، إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين خالف القانون الأوروبي لإرجائه لم شمل الأسرة لمدة تزيد عن 6 أشهر.

وأضاف الموقع، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه بموجب اتفاقية دبلن يحق للاجئين القصر أن يكونوا مع أفراد أسرهم المقيمين بدول الاتحاد الأوربي خلال مدة ستة أشهر، فيما يتعين على السلطات ضمان أن يتمكن الوالدان والأشقاء الثلاثة للقاصر السوري، من السفر من اليونان إلى ألمانيا بحلول نهاية أيلول.

ورفعت الدعوى عائلة القاصر، وكان بإمكانها، بحسب بوس، رفع الدعوى في اليونان، إلا أن الإجراءات القضائية هناك تأخذ وقتاً أطول مما تأخذه في المحاكم الألمانية.

بدورها، رحبت منظمتا “برو أزول”، و”دياكوني ديوتشلاند”، بقرار المحكمة الإدارية، وأكدت الأولى مطالبها لألمانيا بتسريع عمليات لم شمل اللاجئين، (AksAlser.com)، فيما رأت منظمة حقوق الإنسان بأن هناك واجب على وزارة الداخلية الاتحادية بالسماح بلم شمل الأسر بغضون ستة أشهر.

وأشارت منظمة دياكوني إلى أنه لا يجب أن تعيش العائلات مبعثرة بدول العبور لسنوات عديدة.

وكشفت المنظمتان عن آلاف الأشخاص في اليونان، والذين ينتظرون حالياً أن ينفذ لم شملهم، فيما أكدت برو أزول أن أكثر من 60% منهم دون السن القانونية.

المصدر : MiGAZIN