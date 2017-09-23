ألمانيا : مظاهرة كبيرة ضد اندماج شركتين سيتسبب بخسارة آلاف الوظائف

تظاهر الآلاف من العمال في ألمانيا احتجاجاً على اندماج شركتين بقطاع صناعة الصلب، ماا قد يتسبب في خسارة 4 آلاف وظيفة.

وتظاهر نحو 7 الآف من العمال في غرب ألمانيا (بوخوم)، يوم الجمعة، احتجاجاً على عملية اندماج مزمع بين شركة “تيسنكروب” الألمانية وشركة “تاتا ستيل” الهندية في كيان أوروبي لصناعة الصلب، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنهاء عمل 4000 آلاف شخص، بحسب محطة “بلومبرغ”.

واتهم رئيس اتحاد العمال في ألمانيا “راينر هوفمان” إدارة شركة “تيسنكروب” بعدم مراعاة مصالح الموظفين.

في حين ذكر وزير العمل الألماني “أندريا ناهلز” أن الخطوة تأتي في وقت “مستقبل صناعة الصلب في ألمانيا معرض للخطر”.

وكانت شركة “تيسنكروب” الألمانية و”تاتا ستيل” الهندية قد وقعا مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع مشترك بنسبة المناصفة، على أن يكون مقره في هولندا، في خطوة لإقامة ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في أوروبا، في محاولة لمساعدة الصناعة التي تكافح من أجل البقاء. (mubasher)