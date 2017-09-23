أنطونيو كونتي : لن أنسى ما فعله كوستا

وجه مدرب #تشيلسي ، الإيطالي #أنطونيو_كونتي ، الشكر لدييغو كوستا، على الفترة الناجحة التي قضاها في ستامفورد بريدج، وذلك بعدما وافق النادي الإنكليزي على عودة المهاجم إلى أتلتيكو مدريد.

وسجل كوستا 52 هدفاً في الدوري الممتاز، ليساعد تشيلسي على الفوز بلقبيين في ثلاث سنوات، قبل أن يبلغ كونتي اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً عبر رسالة نصية أنه أصبح خارج حساباته ولا يحتاجه في النادي.

وقال تشيلسي في بيان إنه “توصل إلى اتفاق لبيع المهاجم كوستا لأتلتيكو مدريد في صفقة قدرتها وسائل إعلام إسبانية بنحو 55 مليون يورو (65.9 مليون دولار)”.

ورداً على سؤال هل توترت علاقته بالمهاجم الإسباني، المولود في البرازيل، خلال الأشهر القليلة الماضية، فضل كونتي التركيز على الحديث عن مستقبل النادي اعتباراً من مباراة خارج الأرض أمام ستوك سيتي اليوم السبت.

وأبلغ المدرب الإيطالي الصحافيين: “نتوجه بالشكر إلى كوستا على الخدمات التي قدمها للنادي، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل، الماضي ليس مهماً.. المهم هو العمل من أجل الحاضر والأهم منه العمل من أجل المستقبل، لن أنسى أننا فزنا باللقب سوياً الموسم الماضي، ولذلك أكرر شكري له على جهوده الموسم الماضي، ليس الموسم الماضي فحسب لكن على مجمل الفترة التي قضاها مع تشيلسي”.

وقال أتلتيكو إن “اللاعب الدولي الإسباني، والذي ترك النادي لينضم إلى تشيلسي في 2014، سيخضع لفحص طبي في الأيام القليلة المقبلة قبل أن يكمل إجراءات الانتقال مطلع العام المقبل”.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن أتلتيكو توصل إلى صفقة قياسية في تاريخ النادي بلغت قيمتها 55 مليون يورو (65.55 مليون دولار)، تجاوزت المبلغ الذي دفعه أتلتيكو لنادي بورتو البرتغالي للحصول على خدمات رادامل فالكاو في 2011.

ولم يلعب كوستا مع تشيلسي منذ مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي في مايو (أيار) الماضي.

وكان كوستا هداف تشيلسي في المواسم الثلاثة التي قضاها في لندن، لكن الأمور لم تكن كلها جيدة معه في ستامفورد بريدج فعندما تراجع مستواه في موسمه الثاني مع الفريق بدأ تشيلسي الدوري بشكل مخيب ما أطاح بالمدرب جوزيه مورينيو.

وبعد فوزه بثاني ألقابه في الدوري مع تشيلسي الموسم الماضي أوضح بجلاء رغبته في العودة إلى أتلتيكو خلال الانتقالات الصيفية بعدما قال إن المدرب كونتي أسقطه من حساباته.

وبدلاً من العودة إلى لندن للمشاركة في فترة الإعداد التي تسبق الموسم، فضل اللاعب البقاء في البرازيل متهماً تشيلسي بمعاملته مثل المجرمين، وطالب النادي بعدم المغالاة في الأموال التي يطلبها لتركه يرحل.

ومع إغلاق نافذة الانتقالات في أوروبا والعقوبة المفروضة على أتلتيكو، والتي تمنعه من قيد أي لاعبين جدد حتى 2018، بسبب مخالفة لوائح فيفا، لن يستطيع كوستا اللعب مع أتلتيكو حتى الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل.

لكن سيسمح له على كل حال بالتدرب مع فريقه الجديد حتى هذا التاريخ. ( reuters )