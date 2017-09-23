” إتش تي سي ” : ” غوغل ” لم تستحوذ علينا بل أبرمنا اتفاقية جديدة

نفت شركة #إتش_تي_سي التايوانية المصنعة للهواتف الذكية، خبر استحواذ عملاقة البحث الأمريكية #غوغل على الشركة، مؤكدة أن الأمر برمته ما هو إلا “اتفاقية جديدة” من شأنها مساعدة غوغل في تعزيز قطاع منتجاتها وأجهزتها من 5 حتى 20 عاماً في المستقبل.

وقال مصدر رسمي من إتش تي سي لشبكة ” 24 ” الإماراتية، إن شركة غوغل أبرمت، اتفاقية نهائية مع شركة إتش تي سي تقتضي بموجبها جلب نحو 2000 موظف من شركة إتش تي سي، لقاء حصول الأخيرة على مبلغ مالي قدره 1.1 مليار دولار أمريكي من قبل غوغل.

وأوضح المصدر أن الموظفين هم الذين عملوا بالفعل سابقاً مع غوغل على تطوير هاتفها الذكي “بيكسل”، وتتطلع غوغل لاستقدامهم إلى مقر شركتها للعمل تحت سيطرتها الكاملة على سلسلة هواتف بيكسل والجيل المقبل الذي ستكشف عنه بتاريخ 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الصفقة بين الشركتين تستمر بين غوغل وإتش تي سي لمدة عقد مقبل أو أكثر، فيما يتعلق بتطوير هواتف ذكية فاخرة، وتؤكد الشركة التايوانية استمرار استراتيجية إتش تي سي لهواتفها الذكية الحاملة لعلامتها التجارية الخاصة بشكل منفصل عن غوغل.

وأكد المصدر أن شركة إتش تي سي لا تزال تملك فريقاً من نخبة مهندسيها الماهرين والذي يعكف حالياً على تطوير هاتفها الرائد المقبل، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققه هاتفها الذكي الراقي “يو 11” الذي أطلقته منذ 3 شهور مع خاصية “العصر” العجيبة التي قدمت لأول مرة في قطاع الهواتف الذكية، والتي تحاول شركة غوغل اللحاق بها في هواتفها بيكسل المقبلة.

وقال المصدر إن غوغل ستحصل على تصريح أو رخصة غير حصرية للملكية الفكرة الخاصة بـ “إتش تي سي” تتيح لغوغل من خلالها استخدام تقنيات إتش تي سي.

وقال نائب رئيس قسم العتاد لدى غوغل ريك أوستيرلوه “نحن متحمسون ولا يمكننا الانتظار طويلاً للترحيب بفريق إتش تي سي الذين سينضمون إلى غوغل لتعزيز المزيد من الابتكارات وتطوير المنتجات المستقبلية في الأجهزة الاستهلاكية”.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع إغلاق الصفقة، التي تخضع لموافقات تنظيمية وشروط الإغلاق العرفية، بحلول أوائل 2018.