الدوري الإسباني : ريال مدريد يواجه ديبورتيفو ألافيس بغياب 6 لاعبين

وصل #ريال_مدريد إلى مدينة #فيتوريا من أجل مواجهة #ديبورتيفو_ألافيس اليوم السبت، في الجولة 6 لليغا على ملعب “مينديزوروزا”، دون 6 من لاعبيه وهم مارسيلو وثيو هيرنانديز وخيسوس باييخو وتوني كروس وماتيو كوفاتشيتش وكريم بنزيما.

وإزاء هذه الغيابات التي ضربت صفوف “الميرينغي”، اضطر المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان للفريق الرديف من أجل سد هذا العجز باستدعاء المدافع الشاب ألفارو تيخيرو.

وتأكدت أمس الجمعة، إصابة مارسيلو العضلية، فضلاً عن تجدد إصابة كروس في الضلوع، ليكونا آخر المنضمين لقائمة الغيابات.

واضطر زيزو لاستدعاء تيخيرو لسد العجز الواضح في مركز الظهير الأيسر بغياب مارسيلو وثيو هيرنانديز.

كما شهدت القائمة أيضاً تواجد ماركوس يورينتي، الذي كان يلعب ضمن صفوف ألافيس في الموسم الماضي.

ويحتل حامل اللقب المركز الثامن برصيد 8 نقاط، فيما يقبع ألافيس في المركز التاسع عشر وقبل الأخير دون رصيد. ( EFE )