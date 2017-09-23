الذهب يرتفع مع زيادة الإقبال وسط توترات كوريا الشمالية

ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع يوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول الآمنة وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقالت بيونجيانج اليوم إنها قد تختبر قنبلة هيدروجينية في المحيط الهاديء بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير كوريا الشمالية.

وبحلول الساعة 1829 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.36 بالمئة إلى 1295.71 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1287.61 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وعلى الرغم من المكاسب التي حققها المعدن الأصفر خلال يوم الجمعة، يتجه الذهب صوب اختتام الأسبوع على انخفاض نسبته 1.5 بالمئة في المعاملات الفورية، وهو أكبر تراجع منذ أوائل يوليو تموز.

وزاد المعدن الأصفر 2.70 دولار، أو ما يعادل 0.21 بالمئة، في تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول إلى 1297.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيرا يذكر وظلت عند 16.95 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 0.86 بالمئة إلى 927.50 دولارا للأوقية. والمعدنان يتجهان صوب ثاني تراجع أسبوعي.

وارتفع البلاديوم 1.08 بالمئة إلى 920.33 دولار للأوقية، لكنه يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.(REUTERS)