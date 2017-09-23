النمسا : اعتقال لاجئ نيجيري هاجم مشرفه بسكين و تشاجر مع لاجئ سوري

اعتقلت الشرطة النمساوية، مراهقاً نيجيرياً بعد أن هاجم أحد مشرفيه بمجمع سكني بسكين، بمدينة سالزبورغ النمساوية.

وقالت صحيفة “كورير” النمساوية، أول أمس الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ النيجيري (13 عاماً)، هاجم بعد ظهر يوم الأربعاء أحد مشرفيه (29 عاماً) بعد أن رفض أن يعطيه مالاً لشراء الحلويات، كما دمر الأثاث.

وبعد ذلك، اتصل المشرف بالشرطة، وقام المراهق بانتزاع الهاتف منه ودمره، وعند وصول الشرطة لمكان الحادث كان الوضع قد هدأ، وفجأة تعارك النيجيري مع مراهق سوري، الأمر الذي دفع الشرطة لوضع الأصفاد بيد النيجيري.

ونقلت الشرطة المراهق إلى العيادة، فيما أبلغ المدعي العام عن عدة جنحات جنائية قام بها.

المصدر : Kurier