بالفيديو .. تلسكوب ” هابل ” يعثر على جسم فضائي غريب !

أكد عدد من علماء الفلك رصد تلسكوب “هابل” لجسم فضائي فريد في مجرة درب التبانة يشتبه بأنه أول مذنب مزدوج يتم اكتشافه.

ووفقا للمعلومات التي أوردها موقع Space.com العلمي فقد “تم رصد هذا الجسم في حزام كويكبات يقع بين المريخ والمشتري، وتكمن أهمية الاكتشاف في أن الجسم يعتبر أول مذنب مزدوج يتم رصده.

ويتألف المذنب من كتلتين متقاربتي الحجم، تدوران حول بعضهما بمسافة تبعد 100 كلم تقريبا”.

وأضاف الموقع بحسب ما نقلت وكالة نوفوستي الروسية أن “هذا المذنب الذي أطلق عليه اسم 288P، يعد ظاهرة كونية فريدة، لم يتمكن العلماء من رصد شيء مماثل من قبل. ربما سيساعدنا هذا الاكتشاف على تغيير المفاهيم الحالية عن نشأة المذنبات والأجسام الموجودة في المجموعة الشمسية”.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد فترة قصيرة من إعلان العلماء في معهد روتشستر للتكنولوجيا في الولايات المتحدة اكتشافهم لثقب أسود مزدوج، يعد الأقرب من نوعه إلى الأرض، حيث أكدوا أنه يبعد عن مجرتنا مسافة 400 مليون سنة ضوئية فقط.